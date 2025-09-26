Concert Jo Dahan & Gonzo Club chez Lulu’s Wine Bar au Domaine des Allégrets Villeneuve-de-Duras

Villeneuve-de-Duras

Tarif : 10 EUR

26 septembre 2025

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Concert événement ! Jo Dahan, bassiste de la Mano Negra, guitariste des Wampas, co-auteur de l’album « Ginger » de Gaëtan Roussel, membre du Royal Deluxe et Grolandais !

Il sera en trio au Lulu’s Wine Barn le vendredi 26 septembre.

Ne ratez pas ce concert exceptionnel

Réservation obligatoire

Lard d’Eymet nous régalera avec ses burgers .

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

