Concert Jo Dahan & Gonzo Club chez Lulu’s Wine Bar au Domaine des Allégrets Villeneuve-de-Duras
Concert Jo Dahan & Gonzo Club chez Lulu’s Wine Bar au Domaine des Allégrets Villeneuve-de-Duras vendredi 26 septembre 2025.
Concert Jo Dahan & Gonzo Club chez Lulu’s Wine Bar au Domaine des Allégrets
Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Concert événement ! Jo Dahan, bassiste de la Mano Negra, guitariste des Wampas, co-auteur de l’album « Ginger » de Gaëtan Roussel, membre du Royal Deluxe et Grolandais !
Il sera en trio au Lulu’s Wine Barn le vendredi 26 septembre.
Ne ratez pas ce concert exceptionnel
Réservation obligatoire
Lard d’Eymet nous régalera avec ses burgers .
Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 61 46 22
English : Concert Jo Dahan & Gonzo Club chez Lulu’s Wine Bar au Domaine des Allégrets
German : Concert Jo Dahan & Gonzo Club chez Lulu’s Wine Bar au Domaine des Allégrets
Italiano :
Espanol : Concert Jo Dahan & Gonzo Club chez Lulu’s Wine Bar au Domaine des Allégrets
L’événement Concert Jo Dahan & Gonzo Club chez Lulu’s Wine Bar au Domaine des Allégrets Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2025-09-09 par OT du Pays de Duras CDT47