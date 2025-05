Concert Joce Ballerat – Péraclos Chouvigny, 17 mai 2025 20:30, Chouvigny.

Allier

Concert Joce Ballerat Péraclos La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny Allier

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Joce chante depuis toujours la chanson française intimiste. Interprète généreuse au service des émotions ; elle y met sa force et son expérience. Concert précédé d’une assiette paysanne, élaborée avec les produits bio de notre ferme! Sur réservation.

Péraclos La Grange à Jean à Péraclos

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 51 46 48 communication@lagrangeajean.com

English :

Joce has always sung intimate French chanson. A generous interpreter at the service of emotions, she puts her strength and experience to work. Concert preceded by an assiette paysanne, prepared with organic produce from our farm! Reservations required.

German :

Joce singt seit jeher intime französische Chansons. Sie ist eine großzügige Interpretin im Dienste der Emotionen, die ihre Kraft und Erfahrung einbringt. Vor dem Konzert gibt es einen Bauernteller mit Bio-Produkten von unserem Bauernhof! Reservierung erforderlich.

Italiano :

Joce ha sempre cantato l’intima chanson francese. Interprete generosa al servizio delle emozioni, porta in tavola la sua forza e la sua esperienza. Concerto preceduto da un pasto in stile contadino, preparato con i prodotti biologici della nostra fattoria! Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Joce siempre ha cantado chanson francesa intimista. Intérprete generosa al servicio de las emociones, aporta su fuerza y su experiencia. Concierto precedido de una comida campestre, ¡preparada con productos ecológicos de nuestra granja! Reserva obligatoria.

