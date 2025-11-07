Concert Jodock Blotzheim

Concert Jodock

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-07 21:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Vous venez de tomber dans l’univers JODOCK une conversation (un peu philosophique, on ne va pas se mentir) sans point final entre trois frangins, parsemée de silences et de rires. Une sorte de thérapie familiale déguisée en groupe de musique. Parce que, qui a besoin d’un psy quand on peut frapper sur sa batterie et s’acharner sur sa guitare ? Espérons que l’aventure ne finira pas au cimetière des fratries aux côtés des Gallagher. Mais hé, si ça arrive, au moins ils auront essayé. Les trois frangins ont officialisé leur formation en novembre 2023 et c’est moins d’un an après, en Septembre 2024, qu’ils sortent leur premier 6 titres intitulé Être un autre .

Côté musique, pas de doute, on est sur du pop-rock bien moderne avec un arrière goût de Coldplay ou encore Imagine Dragons. Mais attention… le

tout en français, et non au détriment des mélodies et des arrangements. L’ensemble est frais et novateur pour ces trois alsaciens. Ils détiennent

là assurément une formule qui leur est bien singulière, et ce n’est pas pour déplaire.

Tout public

Durée 1h30 .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77

