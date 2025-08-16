Concert Joe Dassin By Julien Dassin Théâtre Le Normandy Le Havre
Concert Joe Dassin By Julien Dassin Théâtre Le Normandy Le Havre samedi 11 avril 2026.
Concert Joe Dassin By Julien Dassin
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Le spectacle romantique et dynamique à voir absolument !
Fils du légendaire Joe Dassin et petit-fils du célèbre cinéaste Jules Dassin, Julien perpétue la tradition artistique familiale avec passion et talent.
Avec son nouveau show, Joe Dassin Story, Julien fera revivre les plus belles chansons de son père avec ses musiciens L’Amérique, L’été indien, À toi, Dans les yeux d’Emilie, etc…
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
