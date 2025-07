Concert Joe Dassin Place Gaissa Isola

Concert Joe Dassin Place Gaissa Isola mercredi 6 août 2025 .

Concert Joe Dassin

Place Gaissa Bureau d’Information Touristique d’Isola Village Isola Alpes-Maritimes

Début : Samedi 2025-08-06

2025-08-06

Concert Joe Dassin à 18h sur la place vieille.

Place Gaissa Bureau d’Information Touristique d’Isola Village Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15 info.isola@nicecotedazurtourisme.com

English : Joe Dassin concert

Joe Dassin concert at 6pm on the Place vieille.

German :

Joe-Dessin-Konzert um 18 Uhr auf dem Place Vieille.

Italiano : Concerto di Joe Dassin

Concerto di Joe Dassin alle 18.00 sulla Place vieille.

Espanol :

Concierto de Joe Dassin a las 18.00 h en la Place vieille.

