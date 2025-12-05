CONCERT JOE SANDERS’ PARALLELS FEAT. PLUME, SEAMUS BLAKE & GREGORY HUTCHINSON Montpellier

CONCERT JOE SANDERS’ PARALLELS FEAT. PLUME, SEAMUS BLAKE & GREGORY HUTCHINSON

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Composé de certains des meilleurs musiciens du jazz contemporain, le groupe interprète Parallels , album de Sanders sorti en 2024, en explorant les compositions expressives de Joe.

En tant que bassiste, compositeur et leader du groupe […] mon souhait et mon objectif sont que l’auditeur quitte le concert porté par la puissance des sons et des vibrations. Joe

à partir de 21h (ouverture des portes 20h30) .

English :

Comprising some of the finest musicians in contemporary jazz, the band performs Sanders’ 2024 album Parallels , exploring Joe’s expressive compositions.

German :

Zusammengesetzt aus einigen der besten Musiker des zeitgenössischen Jazz, interpretiert die Band Sanders’ 2024 erschienenes Album Parallels und erkundet dabei Joes ausdrucksstarke Kompositionen.

Italiano :

Composto da alcuni dei migliori musicisti del jazz contemporaneo, il gruppo esegue l’album di Sanders del 2024 Parallels , esplorando le composizioni espressive di Joe.

Espanol :

Formado por algunos de los mejores músicos del jazz contemporáneo, el grupo interpreta Parallels , el álbum de 2024 de Sanders, explorando las expresivas composiciones de Joe.

