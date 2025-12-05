Concert : Joël Grare – Journal d’un percussionniste Conservatoire Frédéric Chopin Paris

Concert : Joël Grare – Journal d’un percussionniste Conservatoire Frédéric Chopin Paris vendredi 5 décembre 2025.

Pour cette édition spéciale « Instruments insolites » du festival Monte le son !, la médiathèque Marguerite Yourcenar et le Conservatoire Frédéric Chopin s’associent pour un concert hors normes de Joël Grare !

Joël Grare est l’un des percussionnistes les plus singuliers de sa génération. Sensible au timbre et à la texture des instruments, il se plait à « faire parler les percussions » et s’est construit au fil des ans un instrumentarium unique en son genre, fait de bois (tong-tong indonésien), de peaux (tambour japonais, daf), de métaux (gongs, cloches, cymbales), de végétaux ( balais, sanza roseau) , de minéraux (lithophone)…

Fasciné depuis toujours par les métaux, les cymbales et les gongs, il joue notamment auprès de son complice le pianiste Jean-François Zygel. Toujours à la recherche de « l’acte de création », il a élaboré le « clavicloche », un clavier chromatique de 4 registres composé de cloches de vaches !

Vendredi 5 décembre 2025 à 19h

Auditorium du Conservatoire Frédéric Chopin

43 rue Bargue, 75015 Paris

Tout public

Sur inscription à partir du 5 novembre 2025 sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Joël Grare, Extraits du Journal d’un percussionniste J’aime laisser conter mes percussions, glanées au fil de mes voyages, de mes rencontres. Disséminées sur la scène en stations, elles sont autant d’invitations à vous confier les secrets qui me lient à elles. Des histoires qui se passent de paroles, parfois même de mélodie et d’ harmonie. Ici, on se raconte “entre les notes”, entre bruissements et cataclysmes. Le percussionniste se doit d’être un passeur, d’honorer la main

au travail, célébrant dans un premier temps celle de l’artisan qui créa l’instrument, pour le révéler aux oreilles de l’auditoire. Jeux de réminiscences, folklores imaginaires, musiques d’hier et d’aujourd’hui. Chaque concert est une nouvelle page dans mon journal. Et si on en écrivait une ensemble ?

Dans le cadre du festival Monte le son ! un concert extra-ordinaire du percussionniste Joël Grare !

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Inscription à partir du 5 novembre 2025 sur

Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Conservatoire Frédéric Chopin 43 rue Bargue 71015 Paris

+33142731532 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/