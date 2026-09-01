Concert Jofolksong Cercle des Travailleurs de Bazas Bazas
samedi 19 septembre 2026 · Cercle des Travailleurs de Bazas · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Concert Jofolksong
Cercle des Travailleurs de Bazas 35 Place de la Cathédrale Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert Folk avec JoFolksong à Bazas !
Plongez dans une ambiance chaleureuse et conviviale le samedi 19 septembre à 19h30 au Cercle des Travailleurs de Bazas.
L’artiste JoFolksong vous propose une soirée musicale « guitare-voix » sous le signe du partage. Au programme : des reprises et morceaux de musique folk authentiques à découvrir ou recharger en famille ou entre amis.
Un second micro sera ouvert pour les chanteurs en herbe et les plus motivés (ées).
Entrée gratuite et possibilité de petite restauration sur place (planche 12€ et dessert 2€).
Pour la restauration (uniquement sur réservation), merci de réserver auprès de votre équipe du cercle, via les réseaux sociaux ou par mail.
Bloquez votre samedi 19 septembre au soir pour profiter de cette belle soirée .
Cercle des Travailleurs de Bazas 35 Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine cercledebazas@gmail.com
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English : Concert Jofolksong
L’événement Concert Jofolksong Bazas a été mis à jour le 2026-09-07 par La Gironde du Sud
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