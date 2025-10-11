Concert Johan Asherton Café Le Contre Temps Moncontour

Concert Johan Asherton Café Le Contre Temps Moncontour samedi 11 octobre 2025.

Concert Johan Asherton

Café Le Contre Temps 2 Rue de la Porte d’En haut Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Né à Paris en 1958, Johan Asherton est un auteur-compositeur-interprète d’expression anglaise, auteur d’une abondante discographie. Après trois années au sein des mythiques Froggies, il entame en 1987 une carrière solo riche de 25 albums, dont l’indispensable God’s Clown produit par Patrick Chevalot. Il est considéré comme une des figures majeures d’un songwriting classique, romantique et raffiné. .

Café Le Contre Temps 2 Rue de la Porte d’En haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86

