CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 7ÈME CONCERT LA PASSION Montpellier

Samedi 28 mars 2026 17h, au temple de Montpellier, 25 rue Maguelone, septième concert de cette intégrale, avec à l’orgue Luc Antonini.
Une occasion unique d’entendre en 11 concerts, sur le magnifique orgue contemporain Quoirin-Bacot, l’intégralité de l’œuvre pour orgue de J.S. BACH !
Samedi 28 mars 2026 17h, au temple de Montpellier, 25 rue Maguelone, septième concert de cette intégrale, avec à l’orgue Luc Antonini.
Entrée libre avec libre participation aux frais Programme gratuit avec explications sur les œuvres jouées. .
English :
Saturday March 28, 2026 5pm, at the Montpellier temple, 25 rue Maguelone, seventh concert in this series, with Luc Antonini at the organ.
