CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 7ÈME CONCERT LA PASSION

25 rue Maguelone Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Samedi 28 mars 2026 17h, au temple de Montpellier, 25 rue Maguelone, septième concert de cette intégrale, avec à l’orgue Luc Antonini.

Une occasion unique d’entendre en 11 concerts, sur le magnifique orgue contemporain Quoirin-Bacot, l’intégralité de l’œuvre pour orgue de J.S. BACH !

Samedi 28 mars 2026 17h, au temple de Montpellier, 25 rue Maguelone, septième concert de cette intégrale, avec à l’orgue Luc Antonini.

Entrée libre avec libre participation aux frais Programme gratuit avec explications sur les œuvres jouées. .

25 rue Maguelone Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday March 28, 2026 5pm, at the Montpellier temple, 25 rue Maguelone, seventh concert in this series, with Luc Antonini at the organ.

L’événement CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 7ÈME CONCERT LA PASSION Montpellier a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 OT MONTPELLIER