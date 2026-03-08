CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 8ÈME CONCERT PÂQUES Montpellier

CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 8ÈME CONCERT PÂQUES

25 rue Maguelone Montpellier Hérault

Début : 2026-04-11

Date(s) :

Une occasion unique d’entendre en 11 concerts, sur le magnifique orgue contemporain Quoirin-Bacot, l’intégralité de l’œuvre pour orgue de J.S. BACH !

Samedi 11 avril 2026 à 17h- Intégrale de l’œuvre pour orgue de Johann-Sebastian BACH

8ème concert PÂQUES

Entrée libre avec libre participation aux frais Programme gratuit avec explications sur les œuvres jouées. .

English :

A unique opportunity to hear the complete organ works of J.S. BACH in 11 concerts on the magnificent contemporary Quoirin-Bacot organ! Saturday April 11, 2026 at 5pm- The complete organ works of Johann-Sebastian BACH

