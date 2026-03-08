CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 8ÈME CONCERT PÂQUES Montpellier
CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 8ÈME CONCERT PÂQUES Montpellier samedi 11 avril 2026.
CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 8ÈME CONCERT PÂQUES
25 rue Maguelone Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Une occasion unique d’entendre en 11 concerts, sur le magnifique orgue contemporain Quoirin-Bacot, l’intégralité de l’œuvre pour orgue de J.S. BACH ! Samedi 11 avril 2026 à 17h- Intégrale de l’œuvre pour orgue de Johann-Sebastian BACH
Une occasion unique d’entendre en 11 concerts, sur le magnifique orgue contemporain Quoirin-Bacot, l’intégralité de l’œuvre pour orgue de J.S. BACH !
Samedi 11 avril 2026 à 17h- Intégrale de l’œuvre pour orgue de Johann-Sebastian BACH
8ème concert PÂQUES
Entrée libre avec libre participation aux frais Programme gratuit avec explications sur les œuvres jouées. .
25 rue Maguelone Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A unique opportunity to hear the complete organ works of J.S. BACH in 11 concerts on the magnificent contemporary Quoirin-Bacot organ! Saturday April 11, 2026 at 5pm- The complete organ works of Johann-Sebastian BACH
L’événement CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 8ÈME CONCERT PÂQUES Montpellier a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 OT MONTPELLIER