CONCERT JOHARPO Fabrezan

Fabrezan

CONCERT JOHARPO

Avenue du Café Peyrou Fabrezan Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15 00:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Le Centre des Arts de Fabrezan vous convie pour une soirée de concert !

Concert live du groupe JOHARPO JOHARPO

Après un été riche en festivals (Sathonay Blues Festival, Grésiblues, Kiosques à Musique, Chavire Festival, Sur la route de Vienne, Jazz sur un Plateau…) et des premières parties SMAC (Delgrès, Malted Milk), le groupe continue sa tournée 2025/26 pour la présentation de son nouvel album, Last Tides Of Magnolias . JOHARPO est soutenu et diffusé par le CRB (Collectif des Radios Blues) et salué par la meilleure presse spécialisée (Soul Bag, Blues Magazine…). Forgée par des années de tournées, de nombreuses expériences et rencontres artistiques des 2 côtés de l’Atlantique, la musique de JOHARPO trace son chemin entre un Folk semi-acoustique et un Blues électrifié qui doit autant aux disques Chess qu’aux rythmes du Mississippi ou à la scène actuelle d’Austin… Balades au banjo, riffs rageurs de guitares, harmonica juteux, compositions originales ou reprises réadaptées, le quartet cultive son originalité et le nouvel album Last tides of Magnolias confirme cet ancrage musical entre respect des racines et évolution des influences.. Un quartet qui mélange avec une grande sensibilité et une indéniable intelligence le Blues Roots et la musique Folk américaine d’une autre époque … (Blues magazine)

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Avenue du Café Peyrou Fabrezan 11200 Aude Occitanie +33 7 62 48 02 24 asso-C451@outlook.fr

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English :

The Centre des Arts de Fabrezan invites you to an evening of concerts!

Live concert by JOHARPO JOHARPO

After a summer packed with festivals (Sathonay Blues Festival, Grésiblues, Kiosques à Musique, Chavire Festival, Sur la route de Vienne, Jazz sur un Plateau…) and SMAC support acts (Delgrès, Malted Milk), the band continues its 2025/26 tour to present its new album, Last Tides Of Magnolias . JOHARPO is supported and broadcast by the CRB (Collectif des Radios Blues) and acclaimed by the best specialist press (Soul Bag, Blues Magazine…). Forged by years of touring, numerous experiences and artistic encounters on both sides of the Atlantic, JOHARPO’s music traces its path between semi-acoustic Folk and electrified Blues that owes as much to Chess records as to the rhythms of Mississippi or the current Austin scene… Banjo ballads, raging guitar riffs, juicy harmonica, original compositions or re-adapted covers, the quartet cultivates its originality, and the new album Last tides of Magnolias confirms this musical anchoring between respect for roots and evolution of influences… A quartet that blends Blues Roots and American Folk music from another era with great sensitivity and undeniable intelligence? (Blues magazine)

L’événement CONCERT JOHARPO Fabrezan a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois