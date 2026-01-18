Concert John AL Society La Lampe de Génis Génis
Concert John AL Society La Lampe de Génis Génis samedi 24 janvier 2026.
Concert John AL Society
La Lampe de Génis 4-6 rue du marché Génis Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Concert folk-blues au tiers lieu La Lampe de Génis.
Prix libre & conscient.
Concert folk-blues au tiers lieu La Lampe de Génis.
Prix libre & conscient. .
La Lampe de Génis 4-6 rue du marché Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 64 62 56 lalampedegenis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert John AL Society
After a week’s residency, Septet latin jazz comes to La Lampe to bring us some musical sunshine!
It’s guaranteed to get you moving!
L’événement Concert John AL Society Génis a été mis à jour le 2026-01-14 par Isle-Auvézère