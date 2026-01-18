Concert John AL Society La Lampe de Génis Génis

Concert John AL Society La Lampe de Génis Génis samedi 24 janvier 2026.

La Lampe de Génis 4-6 rue du marché Génis Dordogne

Concert folk-blues au tiers lieu La Lampe de Génis.
Prix libre & conscient.
La Lampe de Génis 4-6 rue du marché Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 64 62 56  lalampedegenis@gmail.com

English : Concert John AL Society

After a week’s residency, Septet latin jazz comes to La Lampe to bring us some musical sunshine!
It’s guaranteed to get you moving!

