Concert John Butler Le Tube Seignosse

Samedi 29 novembre 2025

Ouverture des portes à 19h30 au Tube à Seignosse Océan.

Icône australienne de la scène indépendante et figure incontournable du blues-folk contemporain, John Butler revient sur le devant de la scène avec une tournée solo exceptionnelle en France ! Artiste aux multiples facettes, John Butler s’est imposé depuis plus de 25 ans comme un musicien virtuose, activiste engagé et créateur infatigable. Avec des morceaux cultes comme Zebra, Better Than ou l’instrumental hypnotique Ocean, il a conquis les scènes les plus prestigieuses à travers le monde.

Tarif 30 euros (réduit) 32 euros (prévente) 34 euros (sur place)

Assis / debout, placement libre.

Billetterie https://le-tube-bourdaines.com .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Concert John Butler

Australian icon of the independent scene and a key figure in contemporary blues-folk, John Butler is back in the spotlight with an exceptional solo tour of France!

German : Concert John Butler

Als australische Ikone der Independent-Szene und unumgängliche Figur des zeitgenössischen Blues-Folk kehrt John Butler mit einer außergewöhnlichen Solo-Tour in Frankreich ins Rampenlicht zurück!

Italiano :

Icona australiana della scena indipendente e figura chiave del blues-folk contemporaneo, John Butler torna sotto i riflettori con un eccezionale tour da solista in Francia!

Espanol : Concert John Butler

Icono australiano de la escena independiente y figura clave del blues-folk contemporáneo, John Butler vuelve a los escenarios con una excepcional gira en solitario por Francia

