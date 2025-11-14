Concert John et Betty Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert John et Betty
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14 23:30:00
2025-11-14
Dîner-concert avec John et Betty, rock. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
