Concert John et Betty Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 14 novembre 2025.

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Dîner-concert avec John et Betty, rock. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

