Concert John Trap 30 ans MJC Morlaix

Concert John Trap 30 ans

MJC 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Soirée CARTE BLANCHE à John Trap.

Il y a 40 ans naissait l’Espace Musiques Actuelles Trock’son à la MJC. Il y a 30 ans naissait John Trap, personnage imaginaire créé pour les besoins du fanzine morlaisien C’est imprimé près de chez vous .

En 1999 John Trap prend vie sous la forme d’un groupe avec Céline Le Fur, Gabriel Dilasser, François Guichoux et Thomas Lucas. Une expérience collective qui depuis 30 ans a pris différentes formes groupe, projets discographiques, clips vidéos, films.

Pour fêter ces deux anniversaires, sur invitation de la MJC, John Trap revisite 30 ans de création collective, en un concert mêlant musique, chansons et images. L’occasion aussi de dévoiler le nouvel album de ce personnage imaginaire. .

MJC 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 09 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert John Trap 30 ans Morlaix a été mis à jour le 2025-11-20 par OT BAIE DE MORLAIX