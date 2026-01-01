Concert Johnny Bambou JEZEAU Jézeau
Concert Johnny Bambou JEZEAU Jézeau vendredi 9 janvier 2026.
Concert Johnny Bambou
JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Début : 2026-01-09 21:00:00
fin : 2026-01-09
2026-01-09
Concert Rock Blues et musique caribéenne
19h-21: jeux de société avec cartavane
La cantoche ouvre dès 19h
JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 info@lasoulane.com
English :
Rock Blues and Caribbean music concert
7-9pm: board games with cartavane
La cantoche opens at 7pm
