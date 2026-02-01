Concert Johnny Gallagher Magic Mirrors Le Havre

Concert Johnny Gallagher

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Reconnu comme l’un des meilleurs guitaristes irlandais, Johnny Gallagher, véritable bête de scène, revient au Havre. Après avoir marqué les esprits lors de son passage au festival Nuits Suspendues en juillet 2024, il s’apprête à enflammer le chapiteau de velours. Riffs brûlants, solos habités, énergie brute et émotions à fleur de peau avec lui, chaque concert est un voyage, une parenthèse unique où se croisent blues, jazz, country et rock.

Entouré de ses musiciens de talent, Gallagher enchaîne les titres puissants dont son hit de 2020 Vision -, les ballades habitées et les envolées blues qui ont fait de lui un musicien spectaculaire sur scène. Johnny Gallagher, un artiste généreux et authentique, qui joue avec le cœur.

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Concert Johnny Gallagher

