Concert Johnny Le cœur en deux Salle Germinal Désertines samedi 21 mars 2026.

Salle Germinal 1 Rue Guy Môquet Désertines Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-03-21 20:00:00
2026-03-21

Un concert hommage puissant à Johnny, porté par David Walter et 7 artistes sur scène.
Salle Germinal 1 Rue Guy Môquet Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 10 38 55  david.vacus@gmail.com

A powerful tribute concert to Johnny, featuring David Walter and 7 artists on stage.

