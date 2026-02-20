Concert Johnny Le cœur en deux Salle Germinal Désertines
Concert Johnny Le cœur en deux Salle Germinal Désertines samedi 21 mars 2026.
Concert Johnny Le cœur en deux
Salle Germinal 1 Rue Guy Môquet Désertines Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Un concert hommage puissant à Johnny, porté par David Walter et 7 artistes sur scène.
Salle Germinal 1 Rue Guy Môquet Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 10 38 55 david.vacus@gmail.com
English :
A powerful tribute concert to Johnny, featuring David Walter and 7 artists on stage.
L’événement Concert Johnny Le cœur en deux Désertines a été mis à jour le 2026-02-20 par Montluçon Tourisme