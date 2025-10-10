Concert Johnny Montreuil + Les Frères Trimards TARBES Tarbes

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-10 21:00:00

2025-10-10

Depuis sa caravane perchée à Montreuil, Johnny chante la vie des rues, des squats et des amours cabossés.

Entre rock, chanson et poésie brute, son 3ème album Zanzibar, réalisé par Jean Lamoot, nous embarque dans un voyage à la fois urbain et onirique.

Johnny Montreuil entouré de ses compagnons Kik, Ronan et Steven c’est un peu le Cash du 93. Et s’il regarde parfois dans le rétro, c’est surtout pour mieux tracer sa route vers Zanzibar.

+33 5 62 51 32 98 communication@lagespe.com

English :

From his caravan perched in Montreuil, Johnny sings of life on the streets, in the squats, and of broken loves.

Part rock, part song and part raw poetry, his 3rd album Zanzibar, produced by Jean Lamoot, takes us on an urban, dreamlike journey.

Johnny Montreuil and his bandmates Kik, Ronan and Steven are like the Cash of the 93. And if he sometimes looks back, it’s mainly to better chart his course towards Zanzibar.

German :

Von seinem Wohnwagen in Montreuil aus singt Johnny vom Leben auf der Straße, in besetzten Häusern und von verbeulten Lieben.

Sein drittes Album Zanzibar, das zwischen Rock, Chanson und roher Poesie angesiedelt ist und von Jean Lamoot produziert wurde, nimmt uns mit auf eine Reise, die zugleich urban und traumhaft ist.

Johnny Montreuil, umgeben von seinen Gefährten Kik, Ronan und Steven, ist so etwas wie der Cash von 93. Und wenn er manchmal in die Vergangenheit schaut, dann vor allem, um seinen Weg nach Sansibar besser planen zu können.

Italiano :

Dalla sua roulotte appollaiata a Montreuil, Johnny canta della vita di strada, degli squat e degli amori infranti.

In parte rock, in parte canzone e in parte poesia cruda, il suo terzo album Zanzibar, prodotto da Jean Lamoot, ci porta in un viaggio al tempo stesso urbano e onirico.

Johnny Montreuil e i suoi compagni di band Kik, Ronan e Steven sono come il Cash del ’93. E se a volte si guarda indietro, è soprattutto per tracciare meglio la rotta verso Zanzibar.

Espanol :

Desde su caravana encaramada en Montreuil, Johnny canta a la vida en la calle, en las casas ocupadas y a los amores rotos.

En parte rock, en parte canción y en parte poesía cruda, su tercer álbum, Zanzibar, producido por Jean Lamoot, nos lleva a un viaje urbano y onírico.

Johnny Montreuil y sus compañeros de banda Kik, Ronan y Steven son como el Cash de los 93. Y si a veces mira hacia atrás, es sobre todo para trazar mejor su rumbo hacia Zanzíbar.

