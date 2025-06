CONCERT Joinville 28 juin 2025 07:00

Haute-Marne

CONCERT Couvent des Annonciades Célestes Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Tout public

Concert formation musicale composée par un claveciniste, des flutistes et une comédienne.

Ce concert, porté par l’ensemble Orfeo 2000, est proposé en libre participation au public (un chapeau sera disponible) mais la réservation est vivement recommandée.

Aussi, si vous le voulez, vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places en précisant votre nom et le nombre de places réservées en écrivant à couventdesannonciadescelestes@gmail.com

NOUVEAU le couvent est désormais équipé de chaises de concert bien plus confortables pour le public, vous pourrez ainsi profiter au mieux de la musique dans ce cadre historique ! .

Couvent des Annonciades Célestes

Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est couventdesannonciadescelestes@gmail.com

