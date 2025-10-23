Concert Jok’Air Beauvais

Concert Jok’Air Beauvais jeudi 23 octobre 2025.

Concert Jok’Air

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : 39 – 39 – 39

39

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Inclassable et empreint de liberté, voilà les termes qui définissent Jok’Air et sa longue carrière de rappeur. Surnommé le rappeur français le plus américain, Jok’Air sait entretenir l’engouement du public avec une véracité naturelle, des textes sincères qui résonnent comme un témoignage authentique de sa vie.

Depuis le lancement de sa carrière en solo, Jok’Air multiplie les projets à succès les certifications s’accumulent, les salles se remplissent.

En 2022, il se produit en tournée sur plus de 30 dates dans toute la France, dont un concert exclusif à l’Olympia.

Il est temps pour Big Daddy Jok’ de viser plus grand le rappeur revient avec une nouvelle tournée en 2025, dont une date à l’Accor Arena à Paris. Dès l’ouverture billetterie, les fans étaient au rendez-vous. Résultat 10 dates SOLD OUT en quelques minutes. Derniers billets en vente pour les autres dates.

En 2025, une seule certitude il ne faudra pas rater cette tournée.

Jok’Air s’emparera de la scène d’ELISPACE à BEAUVAIS le 23.10.2025 !

N’attendez plus pour prendre vos places 39 .

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Jok’Air Beauvais a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis