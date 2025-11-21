COMPLET // Concert Jok’Air Le FORUM Flers

COMPLET // Concert Jok’Air

Le FORUM 9 rue du Collège Flers Orne

21 novembre 2025 20:30:00

2025-11-21

CONCERT COMPLET // Attention aux arnaques ! Flers Agglo invite les personnes qui souhaitent revendre ou acheter des places à utiliser la plateforme sécurisée TicketSwap.

Inclassable et empreint de liberté, voilà les termes qui définissent Jok’Air et sa longue carrière de rappeur. Surnommé le rappeur français le plus américain, Jok’Air sait entretenir l’engouement du public avec une véracité naturelle, des textes sincères qui résonnent comme un témoignage authentique de sa vie.

Depuis le lancement de sa carrière en solo, Jok’Air multiplie les projets à succès les certifications s’accumulent, les salles se remplissent. En 2022, il se produit en tournée sur plus de 30 dates dans toute la France, dont un concert exclusif à l’Olympia.

Il est temps pour Big Daddy Jok’ de viser plus grand le rappeur revient avec une nouvelle tournée en 2025, dont une date à l’Accor Arena à Paris. Dès l’ouverture billetterie, les fans étaient au rendez-vous. Résultat 10 dates SOLD OUT en quelques minutes. Derniers billets en vente pour les autres dates.

En 2025, une seule certitude il ne faudra pas rater cette tournée. Jok’Air s’emparera de la scène du FORUM à Flers le 21 novembre 2025 ! N’attendez plus pour prendre vos places ! Ouverture de la billetterie ouvre samedi 5 avril.

Jauge 1 200 places en tout-debout. .

