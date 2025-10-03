Concert Jok’Air BAM Metz

BAM 20 boulevard d’Alsace Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 20:30:00

Inclassable et empreint de liberté, voilà les termes qui définissent Jok’Air et sa longue carrière de rappeur.

Surnommé le rappeur français le plus américain, Jok’Air sait entretenir l’engouement du public avec une véracité naturelle, des textes sincères qui résonnent comme un témoignage authentique de sa vie.Tout public

English :

Unclassifiable and full of freedom, these are the words that define Jok?Air and his long career as a rapper.

Dubbed France?s most American rapper, Jok?Air knows how to keep the public enthralled with his natural veracity, his sincere lyrics sounding like an authentic testimony to his life.

German :

Unklassifizierbar und von Freiheit geprägt das sind die Begriffe, die Jok?Air und seine lange Karriere als Rapper beschreiben.

Jok?Air, der als amerikanischster französischer Rapper bezeichnet wird, versteht es, die Begeisterung des Publikums mit einer natürlichen Wahrhaftigkeit aufrechtzuerhalten.

Italiano :

Inclassificabile e pieno di libertà: sono queste le parole che definiscono Jok?Air e la sua lunga carriera di rapper.

Soprannominato il più americano dei rapper francesi, Jok?Air sa come tenere incollato il pubblico con la sua naturale veracità e i suoi testi sinceri che sembrano un racconto autentico della sua vita.

Espanol :

Inclasificable y lleno de libertad: éstas son las palabras que definen a Jok?Air y su larga carrera como rapero.

Apodado el más americano de los raperos franceses, Jok’Air sabe mantener enganchado al público con su veracidad natural y unas letras sinceras que suenan como un auténtico relato de su vida.

