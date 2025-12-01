CONCERT JOK’AIR Sérignan
CONCERT JOK’AIR Sérignan samedi 13 décembre 2025.
CONCERT JOK’AIR
Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault
Tarif : 30 – 30 – 33.5 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Jok’Air, rappeur inclassable surnommé le plus américain des Français , séduit par son authenticité. En solo, il enchaîne les succès, dont un Olympia marquant en 2022.
Inclassable et empreint de liberté, Jok’Air s’impose depuis longtemps comme une figure singulière du rap. Surnommé le rappeur français le plus américain , il séduit par son authenticité, ses textes sincères et sa capacité à transformer son vécu en témoignage vibrant.
Depuis le lancement de sa carrière solo, les succès s’enchaînent certifications, salles combles, public conquis.
En 2022, il a parcouru la France avec une tournée marquante, ponctuée par un concert exclusif à l’Olympia.
Payant Réservation obligatoire. .
Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26
English :
Jok?Air, the unclassifiable rapper nicknamed « the most American of the French », seduces with his authenticity. As a solo artist, he has enjoyed a string of successes, including a landmark Olympia in 2022.
German :
Jok?Air, ein unklassifizierbarer Rapper, der auch als « der amerikanischste aller Franzosen » bezeichnet wird, besticht durch seine Authentizität. Als Solokünstler feiert er einen Erfolg nach dem anderen, darunter ein markanter Olympia-Auftritt im Jahr 2022.
Italiano :
Jok?Air, l’inclassificabile rapper soprannominato « il più americano dei francesi », ha conquistato i fan con la sua autenticità. Come artista solista, ha ottenuto una serie di successi, tra cui uno storico concerto all’Olympia nel 2022.
Espanol :
Jok?Air, el inclasificable rapero apodado « el más americano de los franceses », ha conquistado a los aficionados con su autenticidad. Como solista, ha cosechado una serie de éxitos, entre ellos un concierto emblemático en el Olympia en 2022.
L’événement CONCERT JOK’AIR Sérignan a été mis à jour le 2025-09-18 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE