Concert Joli Gris Jaune Mortain Mortain-Bocage

Concert avec la participation des élèves de l’atelier musique traditionnelle de l’école des Arts de Mortain, qui assurera la 1ère partie. Musique traditionnelle Normandie Québec avec Etienne Lagrange, Emmanuelle Bouthillier, Nadège Queuniet et Robert Bouthillier. Salle du Géricault. Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles). En partenariat avec les associations La Loure et mémoires Vives. .

