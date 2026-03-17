Concert Jonathan Dassin Mers-les-Bains

Concert Jonathan Dassin

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

45€

Jonathan Dassin présente un concert intime et sincère. L’artiste, fils aîné de Joe Dassin, propose un spectacle où se mêlent émotion familiale et identité artistique propre.

Formé par ses voyages et ses rencontres, Jonathan Dassin a construit un univers musical mêlant chant, trompette et composition. Après des années au sein du groupe Nassara et des premières parties de formations telles que The Wailers et Manu Dibango, il publie en 2013 un album éponyme puis en 2020 un hommage réunissant Camélia Jordana, Patrick Fiori, Ycare, Axelle Red, Kids United et Carla. Sur scène, il offre des interprétations renouvelées et des titres originaux ancrés dans la chanson française.

Aujourd’hui en tournée en Europe et en Asie centrale, Jonathan Dassin continue de transmettre l’héritage familial tout en affirmant sa singularité. Il prépare la sortie de deux albums fin 2025, l’un de compositions originales et l’autre de reprises de Joe Dassin revisitées avec modernité.

45€

Jonathan Dassin présente un concert intime et sincère. L’artiste, fils aîné de Joe Dassin, propose un spectacle où se mêlent émotion familiale et identité artistique propre.

Formé par ses voyages et ses rencontres, Jonathan Dassin a construit un univers musical mêlant chant, trompette et composition. Après des années au sein du groupe Nassara et des premières parties de formations telles que The Wailers et Manu Dibango, il publie en 2013 un album éponyme puis en 2020 un hommage réunissant Camélia Jordana, Patrick Fiori, Ycare, Axelle Red, Kids United et Carla. Sur scène, il offre des interprétations renouvelées et des titres originaux ancrés dans la chanson française.

Aujourd’hui en tournée en Europe et en Asie centrale, Jonathan Dassin continue de transmettre l’héritage familial tout en affirmant sa singularité. Il prépare la sortie de deux albums fin 2025, l’un de compositions originales et l’autre de reprises de Joe Dassin revisitées avec modernité. .

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

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English :

45?

Jonathan Dassin presents an intimate and sincere concert. The artist, eldest son of Joe Dassin, offers a show that blends family emotion and his own artistic identity.

Shaped by his travels and encounters, Jonathan Dassin has built a musical universe blending vocals, trumpet and composition. After years with the group Nassara and opening for the likes of The Wailers and Manu Dibango, he released a self-titled album in 2013, followed in 2020 by a tribute featuring Camélia Jordana, Patrick Fiori, Ycare, Axelle Red, Kids United and Carla. On stage, he offers renewed interpretations and original songs rooted in French chanson.

Now on tour in Europe and Central Asia, Jonathan Dassin continues to pass on the family heritage while asserting his singularity. He is preparing the release of two albums at the end of 2025, one of original compositions and the other of Joe Dassin covers revisited with modernity.

L’événement Concert Jonathan Dassin Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par DESTINATION LE TREPORT MERS