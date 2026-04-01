Montreuil-sur-Mer

Concert Jonathan DASSIN

Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée Hommage à JOE DASSIN

Samedi 18 Avril 2026 à 20h30

Théâtre de Montreuil-sur-Mer

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Soirée festive garantie et proposé par ‘Livres & Chansons’

Le fils de Joe Dassin reprend les grands tubes de son père, histoire de continuer à faire vivre ce fabuleux héritage. Accompagné d’une guitare et d’un accordéon, il promet de nous faire chanter et danser sur ‘L’Amérique’ ou encore ‘Les Yeux d’Emilie’ et de nous emmener ‘Siffler là-haut sur la colline’ !

Vous découvrirez aussi ses propres compositions. Une soirée à ne pas manquer !

Tarif 35€ Strapontin libre 25€ (+ 0,88€ frais sur internet)

– Billetterie internet HelloAsso https://shorturl.at/BY9N9 ou sur https://shorturl.at/cBAk8

– Billetterie physique à venir à l’Office de Tourisme 03 21 06 04 27

Crédit Livres & Chansons .

Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27

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English :

L’événement Concert Jonathan DASSIN Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-08 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer