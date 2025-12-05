Concert Jonny Makam La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Concert Jonny Makam

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Transe orientale. Né à Istambul, Johnny Makam bouscule les codes des musiques traditionnelles turques en les fusionnant avec les musiques actuelles. Le groupe présentera son nouveau concert après toute une semaine de résidence à la Baleine.

Transe orientale. Johnny Makam est né à Istanbul, où ses membres venaient s’abreuver à la source de musique turque et de thé noir.

Mélodies véloces, rythmes percutants, chansons de la Mer Noire, le grand blues de l’Anatolie Turque, rythmes aksak tranchants comme des sabres. Leur compositions suivent le chemin des musiques traditionnelles de Bulgarie, de Macédoine et de Turquie. Au cœur de leur musique, la voix envoûtante de la chanteuse Ebru Aydin est le fil conducteur qui relie avec puissance les sonorités orientales à l’électro et au rock. Le groupe présentera son nouveau concert après toute une semaine de résidence à la Baleine. .

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English :

Oriental trance. Born in Istambul, Johnny Makam overturns the codes of traditional Turkish music by fusing it with contemporary music. The group will present its new concert after a week-long residency at La Baleine.

L’événement Concert Jonny Makam Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2025-12-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin