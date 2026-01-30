Concert Jordi Savall, Le Concert des Nations Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Jordi Savall, Le Concert des Nations

Mercredi 1er avril 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 82 EUR

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-01

2026-04-01

À l’occasion de la semaine sainte, Jordi Savall consacre un concert au Christ à travers deux œuvres écrites au tournant des XVIIIe et XIXe siècles Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix de Haydn et Le Christ au mont des Oliviers de Beethoven.

Référence absolue de la musique ancienne, Jordi Savall se penche volontiers depuis quelques années sur des œuvres plus récentes , et il a notamment donné récemment une intégrale des symphonies de Beethoven. Il aborde au répertoire classique avec le même sens du détail et la même curiosité pour le contexte historique qui font sa marque de fabrique.



Partition poignante qui a connu plusieurs versions (on entendra ici celle avec voix, chœur et orchestre), Les Sept Dernières Paroles de Haydn s’intéresse aux tout derniers moments du Christ sur la croix, tandis que Beethoven traite, lui, de la prière au jardin de Gethsémani. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For Holy Week, Jordi Savall dedicates a concert to Christ with two pieces written at the turn of the 18th and 19th centuries respectively: Haydn’s The Seven Last Words of our Saviour on the Cross and Beethoven’s Christ on the Mount of Olives, Op. 85.

