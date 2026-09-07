Concert joué par l’harmonie municipale et les choeurs de Carcassonne, Théâtre Jean Alary, Carcassonne

Informations pratiques

Concert joué par l’harmonie municipale et les choeurs de Carcassonne Dimanche 20 septembre, 18h00 Théâtre Jean Alary Aude

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Pour clôturer en musique ce week-end culturel, profitez d’un concert à la programmation riche et variée.

Théâtre Jean Alary 6 Rue Courtejaire, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468253313 https://www.theatre.carcassonne.org L’actuel théâtre a été construit en 1933 à l’emplacement de l’ancien théâtre, lui-même installé en 1797 dans l’ancienne église du couvent des Jacobins. En 1874, le propriétaire, M. Courtejaire, en fait don à la ville qui procède à son agrandissement et à son réaménagement. Mais le théâtre se révèle inadapté à l’accroissement du public et aux normes de sécurité. En 1930, la décision est prise de reconstruire le théâtre sur le même emplacement. Le projet est confié aux architectes Raymond Esparseil et Marcel Oudin qui proposent un immeuble résolument moderne, sobre et fonctionnel, caractéristique de l’entre deux guerres. Le chantier dure de 1933 à 1935 ; les décors peints sont réalisés par J. Noël Garrigues et G.L. Jaulmes. Le théâtre occupe l’angle formé par deux rues ; c’est un immeuble de plan massé ; l’intérieur a conservé telles quelles ses dispositions d’origine : hall d’entrée, salon de l’étage, décors peints, sols, rampes d’escalier, salle à l’italienne.

Pour clôturer musicalement ce week-end culturel, un concert vous est proposé avec une programmation diverse et variée.

©mairie de carcassonne