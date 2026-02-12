Concert Joulik | Rivages Le Petit Duc Aix-en-Provence

Concert Joulik | Rivages

Jeudi 12 mars 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Au croisement des langues et des flots, Joulik fait chanter les rivages du monde.

Depuis une quinzaine d’années, Joulik dessine ses carnets de voyages sonores comme une ode aux ailleurs, aux langues mêlées et aux paysages imprégnés de parfum de liberté, comme un désir de déployer ses ailes aux vents chauds des courants musicaux planétaires.



Au fil des voix, des cordes enlacées, des flûtes et des percussions, ce nouveau répertoire est principalement le fruit de leurs compositions, inspirées par le thème de l’eau, s’ancrant dans un territoire imaginaire sans frontières, comme un bateau entre deux rives, toujours en mouvement et en dialogue avec l’horizon.



Dans cette nouvelle formule en quartet, Joulik prend un vrai virage dans Rivages , où les sons et les effets plus modernes viennent enrober les chants écrits et traduits dans différentes langues (Bulgare, Persan, Italien, Créole, Turc, Occitan, Français et langage imaginaire), s’inspirant de musiques actuelles du monde et de jazz moderne.



Un concert accueilli en résidence avec le soutien du CNM. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At the crossroads of languages and waves, Joulik makes the shores of the world sing.

