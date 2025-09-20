Concert journée du partrimoine Salle du Kelenn Carantec

Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le concert Ces deux musiciennes talentueuses que réunit une amitié de longue date, poursuivent leur collaboration artistique autant en Allemagne qu’en France. Pour ce programme Ella et Camille ont choisi des œuvres issues de leur répertoire de prédilection, la musique du début du 20e siècle, laquelle s’inscrit dans un antagonisme riche entre tradition et modernité.

Gabriel Fauré, dont la musique prend racine dans le romantisme tardif et se prolonge jusqu’au début du 20e siècle, est un des compositeurs français les plus connus. Auteur de nombreuses mélodies, pièces pour piano et œuvres de musique de chambre, il incarne l’esprit des salons parisiens de l’époque. Sa musique est toute en intériorité et intimité.

Claude Debussy, un musicien d’avant-garde a développé lui un langage résolument moderne. Il aime à se décrire comme expressionniste en opposition aux impressionnistes . Dans tous les répertoires il dévoile une multitude de palettes novatrices. La légèreté de son expression est cependant irrésistible.

Dmitri Chostakovitch, compositeur russe de l’époque soviétique est un génie plein de secrets. Grâce à une capacité hors-norme à conjuguer tradition et modernité, il a réussi à échapper presque totalement à la censure stalinienne, alors même que son langage musical était purement inouï et provocateur. Sa musique, teintée d’un grinçant mélange d’humour et de désespoir, reste fidèle à l’âme russe.

Le Programme

Gabriel Fauré (1845-1924), Sonate n° 2 pour violoncelle et piano Op. 117 en sol mineur (1921)

Claude Debussy (1862-1918), Sonate pour violoncelle et piano (1915). Pierrot fâché avec la lune

Dimitri Chostakovitch (1906-1975), Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur, Op 40 (1934 .

Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne

