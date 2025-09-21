Concert Journées Européennes du Patrimoine La Nouaye

Concert Journées Européennes du Patrimoine

Place de l’Église La Nouaye Ille-et-Vilaine

2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

2025-09-21

Le dimanche 21 septembre, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l’église de La Nouaye accueille un concert de gambe et clavecin à partir de 17h.

Participation libre. .

Place de l’Église La Nouaye 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 25 35

