CONCERT: JOVIN WEBB (BLUES / SOUL / ROCK) Gignac
CONCERT: JOVIN WEBB (BLUES / SOUL / ROCK) Gignac jeudi 27 novembre 2025.
CONCERT: JOVIN WEBB (BLUES / SOUL / ROCK)
Avenue du Mas Palat Gignac Hérault
Tarif : – – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Une voix rocailleuse, chaude comme l’asphalte en été, qui raconte la vie avec une sincérité désarmante. Jovin Webb, c’est la Louisiane dans toute sa vérité le gospel des églises, les riffs moites du bayou, le blues qui colle à la peau.
Finaliste remarqué d’American Idol, Jovin a conquis le public avec son authenticité et son intensité.
Il suffit de quelques secondes pour être happé.
Finaliste remarqué d’American Idol, Jovin a conquis le public avec son authenticité et son intensité. Aujourd’hui, il trace sa route avec son premier album, “Drifter”, produit par le géant Tom Hambridge et signé sur le label culte Blind Pig Records.
Sur scène, Jovin ne triche pas. Il vibre, il donne, il partage avec cette intensité rare qui saisit l’auditoire dès les premières mesures. Un diamant brut !
Avec une 1ère partie & Dj set.
Bar & food truck sur place.
Prix préférenciel en préventes, attention les places sont limitées.
Concert debout. .
Avenue du Mas Palat Gignac 34150 Hérault Occitanie
English :
A gravelly voice, as hot as asphalt in summer, that tells the story of life with disarming sincerity. Jovin Webb is Louisiana in all its truth: church gospel, sweaty bayou riffs, the blues that stick to your skin.
An American Idol finalist, Jovin won over audiences with his authenticity and intensity.
German :
Eine rockige Stimme, warm wie der Asphalt im Sommer, die mit entwaffnender Aufrichtigkeit vom Leben erzählt. Jovin Webb ist Louisiana in seiner ganzen Wahrheit: der Gospel der Kirchen, die schweißtreibenden Riffs des Bayou, der Blues, der unter die Haut geht.
Jovin war ein gefeierter Finalist von American Idol und eroberte das Publikum mit seiner Authentizität und Intensität.
Italiano :
Una voce roca, calda come l’asfalto d’estate, che racconta la vita con disarmante sincerità. Jovin Webb è la Louisiana in tutta la sua verità: gospel da chiesa, riff sudati da bayou, blues che si attacca alla pelle.
Finalista di American Idol, Jovin ha conquistato il pubblico con la sua autenticità e intensità.
Espanol :
Una voz rasposa, tan caliente como el asfalto en verano, que cuenta la historia de la vida con una sinceridad desarmante. Jovin Webb es Luisiana en toda su verdad: gospel de iglesia, riffs sudorosos de bayou, blues que se pega a la piel.
Finalista destacado de American Idol, Jovin conquistó al público con su autenticidad e intensidad.
