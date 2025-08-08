Concert Joyce Jonathan Théâtre Le Normandy Le Havre

Concert Joyce Jonathan

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Grande gagnante de l’émission Cheng Feng 2024 la Star Academy chinoise qui comptabilise 13,4 milliards de vues par saison dans toute l’Asie, Joyce Jonathan est la seule européenne à avoir remporté la victoire.

Après une tournée en Chine à travers 7 villes emblématiques et un duo composé avec la star chinoise Chen Lijun qui s’est classé dans le top des charts en Chine, Joyce Jonathan continue son parcours musical à travers la France.

Sur scène, elle propose un spectacle réunissant ses chansons les plus connues, un mélange de ses 5 albums, quelques passages en mandarin et des titres à la demande choisis par le public.

Elle est accompagnée de 4 musiciens et depuis peu d’une violoniste, ce qui confère encore plus de profondeur et de mélodies au show.

En attendant son prochain projet entre la France et la Chine qui sera prévu fin d’année 2025, vous pouvez retrouver Joyce Jonathan en tournée dans toute la France.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

English : Concert Joyce Jonathan

