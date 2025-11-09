Concert JS. Bach, la viole de gambe et le clavecin Saumur

Concert JS. Bach, la viole de gambe et le clavecin

L’ensemble Coulicam, Mario Raskin (clavecin) et Federico Yacubsohn (viole de gambe) ont le plaisir de vous faire part de leur prochain concert en Saumurois.

Ce concert unique, consacré aux œuvres du grand maître Johann Sebastian Bach sera l’occasion d’un après-midi musical exceptionnel, dans le beau cadre de la Sénatorerie de Saint Hilaire Saint Florent. Il mettra en lumière les trois sonates pour viole de gambe et clavecin, chefs-d’œuvre de la littérature baroque.

Ces sonates sont des exemples parfaits de l’art de Bach pour créer des dialogues musicaux complexes et émouvants entre deux instruments. Les sonates BWV 1027-1029 sont des œuvres majeures de la musique de chambre baroque, où la viole de gambe et le clavecin s’entrelacent dans un jeu de conversations musicales subtiles et expressives.

Les interprètes, Federico Yacubsohn, viole de gambe et Mario Raskin, clavecin, vous invitent à découvrir ces œuvres magnifiques dans un cadre intimiste et chaleureux. Ils vous transporteront dans l’univers musical de Bach, où la beauté et la complexité de ces sonates seront mises en valeur.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 9 novembre 2025 à partir de 16h. .

2 Rue de la Sénatorerie Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 52 17 64 mraskin@orange.fr

English :

Ensemble Coulicam, Mario Raskin (harpsichord) and Federico Yacubsohn (viola da gamba) are pleased to announce their next concert in Saumur.

German :

Das Ensemble Coulicam, Mario Raskin (Cembalo) und Federico Yacubsohn (Viola da Gamba) freuen sich, Sie auf ihr nächstes Konzert in Saumurois aufmerksam zu machen.

Italiano :

L’ensemble Coulicam, Mario Raskin (clavicembalo) e Federico Yacubsohn (viola da gamba) sono lieti di annunciare il loro prossimo concerto a Saumur.

Espanol :

El conjunto Coulicam, Mario Raskin (clave) y Federico Yacubsohn (viola da gamba) se complacen en anunciar su próximo concierto en Saumur.

