Concert JUAN MANUEL VAZQUEZ- Musique et chant d’Amérique Latine, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Concert JUAN MANUEL VAZQUEZ- Musique et chant d’Amérique Latine Vendredi 27 mars, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Né en Amérique latine, il forge sa mélodie de ses racines rurales et de sa technique vocale. Guitariste, il perpétue des rythmes hérités de son quartier et travaille les structures folks S-américaines