Concert Jubilee Jazz Trio Médiathèque Henri Moreau La Tremblade
Concert Jubilee Jazz Trio Médiathèque Henri Moreau La Tremblade vendredi 20 février 2026.
Concert Jubilee Jazz Trio
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 18:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Dans le cadre de l’association OcéArts, le Jubilee Jazz Trio est un ensemble original de musiciens de Charente-Maritime passionnés par le jazz.
.
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the OcéArts association, the Jubilee Jazz Trio is an original ensemble of Charente-Maritime musicians with a passion for jazz.
L’événement Concert Jubilee Jazz Trio La Tremblade a été mis à jour le 2026-01-08 par Mairie de La Tremblade