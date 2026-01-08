Concert Jubilee Jazz Trio Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Concert Jubilee Jazz Trio

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Dans le cadre de l’association OcéArts, le Jubilee Jazz Trio est un ensemble original de musiciens de Charente-Maritime passionnés par le jazz.

.

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the OcéArts association, the Jubilee Jazz Trio is an original ensemble of Charente-Maritime musicians with a passion for jazz.

L’événement Concert Jubilee Jazz Trio La Tremblade a été mis à jour le 2026-01-08 par Mairie de La Tremblade