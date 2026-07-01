Concert Jubilum Chapelle St François-Xavier Urrugne
dimanche 26 juillet 2026 · Chapelle St François-Xavier · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Concert Jubilum
Chapelle St François-Xavier 76 Chemin de Bizargorri Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dimanche 26 juillet, la Chapelle Saint François-Xavier de Socoa, Urrugne vibrera aux sons de Jubilum, un concert vocal proposé par Nathalie Wiederkehr Ritz de 18h00 à 19h00. Intitulé Du sacré aux vibrations , ce moment musical invite à un voyage intérieur, entre souffle, résonance et silence. Nathalie s’inspire de paroles sacrées issues de diverses traditions spirituelles pour tisser une nouvelle trame de sens, portée par l’énergie du moment, du lieu et du public.
Chanteuse et praticienne en soins énergétiques, installée au Pays basque depuis 30 ans, Nathalie pratique le chant intuitif. Inspirée par la nature et le chant des oiseaux, elle sculpte les sons et les vibrations pour faire résonner la beauté du lieu et de notre humanité. À travers ses improvisations, elle invite chacun à s’ouvrir à une expérience sensible et vibratoire. .
Chapelle St François-Xavier 76 Chemin de Bizargorri Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 62 44 39
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English : Concert Jubilum
L’événement Concert Jubilum Urrugne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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