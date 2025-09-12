CONCERT JUDITH ANGOT, IGNAOUN & DJ SLY TELEMA Teyran
CONCERT JUDITH ANGOT, IGNAOUN & DJ SLY TELEMA Teyran vendredi 12 septembre 2025.
CONCERT JUDITH ANGOT, IGNAOUN & DJ SLY TELEMA
Lieu-dit Carteirades Teyran Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
soirée festive mêlant musique live, vins et street-food, avec des concerts de Judith Angot, du groupe Ignaounet et un set de DJ Sly Telema pour prolonger l’ambiance estivale jusqu’au bout de la nuit.
soirée festive mêlant musique live, vins et street-food, avec des concerts de Judith Angot, du groupe Ignaounet et un set de DJ Sly Telema pour prolonger l’ambiance estivale jusqu’au bout de la nuit. .
Lieu-dit Carteirades Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 04 46 76 commercial@massillan.fr
English :
a festive evening of live music, wine and street food, with concerts by Judith Angot, the band Ignaounet and a set by DJ Sly Telema to extend the summer mood into the night.
German :
festlicher Abend mit Live-Musik, Wein und Streetfood, mit Konzerten von Judith Angot, der Gruppe Ignaounet und einem Set von DJ Sly Telema, um die Sommerstimmung bis in die Nacht hinein zu verlängern.
Italiano :
una serata di festa all’insegna della musica dal vivo, del vino e del cibo di strada, con i concerti di Judith Angot, del gruppo Ignaounet e un set del DJ Sly Telema per mantenere l’atmosfera estiva fino alla fine della serata.
Espanol :
una noche festiva de música en vivo, vino y comida callejera, con conciertos de Judith Angot, el grupo Ignaounet y un set de DJ Sly Telema para mantener el ambiente veraniego hasta el final de la noche.
L’événement CONCERT JUDITH ANGOT, IGNAOUN & DJ SLY TELEMA Teyran a été mis à jour le 2025-08-26 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP