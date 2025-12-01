Concert JujaLula Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert JujaLula Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 14 décembre 2025.

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Début : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14

Concert de Jujalula chanson.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

