Concert JujaLula Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert JujaLula Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 14 décembre 2025.
Concert JujaLula
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 18:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Concert de Jujalula chanson. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
English : Concert JujaLula
L’événement Concert JujaLula Genêts a été mis à jour le 2025-11-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts