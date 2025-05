Concert Jukebox interactif – Happy Dock Le Havre, 30 mai 2025 20:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Concert Jukebox interactif Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 20:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Choisissez votre morceau préféré et notre groupe de musique vous la jouera en live !

À vous de jouer !

Choisissez votre morceau préféré et notre groupe de musique vous la jouera en live !

À vous de jouer ! .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

English : Concert Jukebox interactif

Choose your favorite song and our live band will play it for you!

It’s your turn to play!

German :

Wähle dein Lieblingsstück aus und unsere Band wird es dir live vorspielen!

Jetzt sind Sie dran!

Italiano :

Scegliete la vostra canzone preferita e la nostra band dal vivo la suonerà per voi!

Tocca a voi suonare!

Espanol :

Elige tu canción favorita y nuestra banda en directo la tocará para ti

¡Te toca tocar!

L’événement Concert Jukebox interactif Le Havre a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie