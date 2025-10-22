Concert Juko Dieuze

Concert Juko

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’Inventerre continue son rythme effréné de rendez vous culturel dans le Saulnois. L’association accueillera un artiste venu de la capitale parisienne pour distiller les mots et les mélodies de Juko, auteur-compositeur-interprète.

Pianiste de formation, éveillé à la musique tout jeune par choix personnel en évitant les parcours académiques, il choisit adulte d’en faire sa vie, et écrit ses premières chansons. Il développe au fil des ans une solide expérience musicale dans des genres très variés (chanson, jazz, musiques de films) et compose aussi pour l’image.

Il joue longtemps en solo dans le milieu de la musique électronique underground.

Aujourd’hui, seul au piano, il chante en français et en anglais, une musique sombre et sophistiquée où brille l’éclat d’une colère, d’une révolte, d’un cri, la promesse d’une lumière, un envol.

JUKO proposera à l’Inventerre son nouvel album cold-rock et mature, toujours intense, “avant l’envol”, dont certaines chansons pourront rappeler l’univers de Benjamin Biolay.Tout public

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26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22

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English :

L’Inventerre continues its hectic schedule of cultural events in the Saulnois region. The association will be welcoming an artist from the Parisian capital to distill the words and melodies of Juko, singer-songwriter.

Trained as a pianist, Juko turned to music at an early age by personal choice, avoiding the academic route. As an adult, he chose to make music his life, and wrote his first songs. Over the years, he has built up solid musical experience in a wide variety of genres (chanson, jazz, film music), and also composes for film.

For a long time, he played solo in the underground electronic music scene.

Today, alone at the piano, he sings in French and English, a dark and sophisticated music where the glow of anger, revolt, a cry, the promise of light, a flight, shines through.

JUKO will be presenting his new cold-rock, mature and intense album ?avant l?envol? at l’Inventerre, with songs reminiscent of Benjamin Biolay’s universe.

L’événement Concert Juko Dieuze a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DU PAYS SAULNOIS