Concert | JULIA ROBIN “Joni Mitchell & Friends” à l’Espace Jacques Lagabrielle Bergerac
à l’Espace Jacques Lagabrielle 6 Rue Charles Gonthier Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-09-20
2025-09-20
Les chansons de cette grande artiste canadienne sont au centre du travail de Julia ROBIN, et de son envie de chanter. Pour JONI MITCHELL & Friends, elle est allée chercher ailleurs des chansons-amies qui entrent en résonance avec ce répertoire qu’elle joue depuis de nombreuses années. Sa contrebasse tantôt l’accompagne, tantôt improvise, et se pose comme un véritable alter-égo à son propos.
Concert à prix libre guidé (10€ conseillés) / Buvette 100% locale
RDV à 19h30, concert à 20h .
à l’Espace Jacques Lagabrielle 6 Rue Charles Gonthier Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine morseprojet@gmail.com
