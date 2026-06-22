Concert Julian Marley et Pierpoljak Le Tube Seignosse

Seignosse

Concert Julian Marley et Pierpoljak

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une grande soirée reggae s’annonce avec Julian Marley et Pierpoljak au Tube !

Vendredi 24 juillet

Concert Julian Marley et Pierpoljak

Tube, Seignosse

Ouverture des portes à 19h.

Une grande soirée reggae s’annonce avec Julian Marley et Pierpoljak au Tube !

Julian Marley, fils de Bob Marley, est un musicien, auteur-compositeur et producteur de reggae roots. Nommé aux Grammy Awards, il s’est fait connaître à l’international avec des albums comme Lion in the Morning, A Time and Place et Awake, ainsi qu’à travers ses tournées mondiales avec son groupe The Uprising.

Pierpoljak revient avec Skabadeng, son nouvel album produit par Clive Hunt et sorti chez Barclay fin 2025, où il retrouve son efficacité mélodique et ses refrains fédérateurs, entre classiques et nouveaux titres.

Tarif 33€

Assis/debout ; placement libre.

Billetterie en ligne. .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Julian Marley et Pierpoljak

A great reggae night is coming up with Julian Marley and Pierpoljak at the Tube!

L’événement Concert Julian Marley et Pierpoljak Seignosse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Seignosse