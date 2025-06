Concert Julianne Joe Médiathèque L’Alpha Angoulême 21 juin 2025 16:00

Charente

Concert Julianne Joe Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Les concerts de Julianne Joe sont une invitation au voyage entre Irlande et États-Unis. Elle chante en s’accompagnant de nombreux instruments qui vous transportent dans ces contrées. Entre folk et rock, vous serez transporté dans un ailleurs inédit.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Julianne Joe’s concerts are an invitation to travel between Ireland and the United States. She sings, accompanied by numerous instruments that transport you to these lands. Between folk and rock, you’ll be transported to a new place.

German :

Die Konzerte von Julianne Joe sind eine Einladung zu einer Reise zwischen Irland und den Vereinigten Staaten. Sie singt und wird dabei von zahlreichen Instrumenten begleitet, die Sie in diese Gegenden entführen. Zwischen Folk und Rock werden Sie in eine völlig neue Welt entführt.

Italiano :

I concerti di Julianne Joe sono un invito a viaggiare tra l’Irlanda e gli Stati Uniti. L’artista canta, accompagnata da una serie di strumenti che vi trasportano in queste terre. A metà tra il folk e il rock, sarete trasportati in un mondo completamente nuovo.

Espanol :

Los conciertos de Julianne Joe son una invitación a viajar entre Irlanda y Estados Unidos. Ella canta, acompañada de un sinfín de instrumentos que te transportan a estas tierras. En algún lugar entre el folk y el rock, te transportarás a un mundo completamente nuevo.

L’événement Concert Julianne Joe Angoulême a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême