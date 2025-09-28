Concert Julie Delage et Brigitte Airaud Costant Rue du Terrain des Sports Taulé

Concert Julie Delage et Brigitte Airaud Costant

Rue du Terrain des Sports Chapelle Saint-Herbot Taulé Finistère

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

2025-09-28

Julie Delage et Brigitte Airau-Costant sont deux chanteuses qui se sont rencontrées grâce au cours de chant particulier proposé par Barbora Jestin Pilatikova, à Morlaix.

Unies par la passion du chant et de l’écriture, elles interprètent les chansons francophones et anglophones qui leur tiennent à cœur mais sont aussi autrices de textes personnels et poétiques, que Barbora aide à mettre en musique.

La chapelle Saint Herbot (Taulé) accueillera le fruit de cette collaboration qui dure maintenant depuis plus de cinq ans, le dimanche 28 septembre. Outre Barbora au piano, les chanteuses seront accompagnées pour l’occasion par Erwan Le Goff (guitare), Vincent Stéphan (basse, guitare) et Francis Torres (cajón).

Entrée au chapeau. .

Rue du Terrain des Sports Chapelle Saint-Herbot Taulé 29670 Finistère Bretagne

