Concert Julie Lagarrigue | La powêsie, Jules et moi Le Petit Duc Aix-en-Provence

Concert Julie Lagarrigue | La powêsie, Jules et moi

Jeudi 19 mars 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Julie et Nicolas Nicolas Jules se croisent souvent sur des quais de gare. Un jour, lors d’un trajet Toulouse Bordeaux, ils prennent un café au wagon bar. Ils parlent et refont le monde.

Mais ils parlent surtout de “chanson et écriture”. Ce jour-là, Julie lance très spontanément “je vais les enregistrer tes chansons, pour te faire entendre comme elles sont belles”.



Quelques mois plus tard, après les fff Télérama des Amours Sorcières (2020), elle enregistrait un disque, et créait le spectacle La powêsie, Jules et moi.



Julie fait partie de ces gens de scène qui ont le sens du contact. Elle compare souvent l’écriture et la cuisine c’est toujours affaire intime, désir de partage, connaissance de soi et des autres, de ce qu’ils aiment, de ce qui les rassemble.



Ainsi, Julie couvre la table de petits plats variés, secrètes recettes, s’adresse à notre goût le plus fin, nous tend un miroir où l’on se retrouve, étonnés de découvrir que l’on aime, comme elle, les grandes petites choses de la vie, des odeurs et des goûts, des épices et des contrastes. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Julie and Nicolas? Nicolas Jules? often bump into each other on station platforms. One day, during a trip from Toulouse to Bordeaux, they have a coffee in the bar car. They talk and reminisce.

L’événement Concert Julie Lagarrigue | La powêsie, Jules et moi Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence