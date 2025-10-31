Concert Julien Clerc Quai de la Réunion Le Havre
Concert Julien Clerc Quai de la Réunion Le Havre vendredi 6 mars 2026.
Concert Julien Clerc
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !
Réservation obligatoire .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
English : Concert Julien Clerc
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Julien Clerc Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie