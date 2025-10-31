Concert Julien Clerc Quai de la Réunion Le Havre

Concert Julien Clerc

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

